Paradise la star della serie svela cosa aspettarsi dal finale della prima stagione

Leggi su Cinefilos.it

, ladalLadi, Sterling K. Brown, anticipanel. La posta in gioco è più alta che mai per il personaggio di Brown, Xavier Collins, poiché le vitesua famiglia, dei cittadini die dei sopravvissuti esterni sono in pericolo. Neldell’episodio 7di, Samantha “Sinatra” Redmond (Julianne Nicholson) gli lancia un ultimatum per scoprire chi ha ucciso il presidente Cal Bradford (James Marsden) e per ristabilire l’ordine nella comunità sotterranea. Se Xavier non sarà in grado di soddisfare queste richieste, non rivedrà mai più sua figlia Presley (Aliyah Mastin) o sua moglie Teri (Enuka Okuma).Durante un’intervista con Entertainment Weekly, Brown ha rivelato che Xavier sopravvive ale che l’assassino del presidente Bradford saràtofine