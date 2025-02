Tvzap.it - Papa Francesco, poco fa i risultati delle tac: cosa e? emerso

Leggi su Tvzap.it

ultime notizie. Le condizioni di salute del Pontefice tengono in apprensione i fedeli. Ilè ricoverato da oltre dieci giorni al Policlinico Gemelli di Roma e le notizie che arrivano ogni giorno non sono del tutto confortanti. Ieri sera, i medici del noto nosocomio hanno fatto una tac al Santo Padre per controllare i polmoni efa sono arrivati i. (Continua.)Leggi anche:, finalmente buone notizie dall’ospedale:succedeLeggi anche:, il medico rompe il silenzio sulle sue condizioni e fa questo annuncioricoverato al Policlinico Gemelli di RomaIl Pontefice è stato ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma per una bronchite, trasformatasi poi in una polmonite bilaterale. Nei giorni scorsi,Bergoglio ha avuto prima una crisi respiratoria e poi un’insufficienza renale.