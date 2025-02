Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, perché il bollettino non svela l'esito della Tac: filtrano voci dal Vaticano

«Le condizioni cliniche del Santo Padre rimangono critiche, ma stazionarie. Non si sono verificati episodi acuti respiratori ed i parametri emodinamici continuano ad essere stabili». Lo spiega l'ultimoserale dalla Sala stampa vaticana. Dopo una notte tranquilla, senza nessuna crisi respiratoria, il paziente si è potuto mettere seduto, mangiare e trascorrere una giornata discreta (fonti vaticane hanno rimarcato che «si è potuto alzare»), ha ricevuto l'Eucarestia, dedicando tempo ed energie anche al lavoro. Il Pontefice «in serata ha effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologicopolmonite bilaterale. La prognosi rimane riservata». Nelnon si indica l'tac. Fonti vaticane spiegano che i risultati non sono stati resi notii medici li stanno ancora esaminando, mentre il Pontefice continua a essere aiutato con una ossigenazione ad alti flussi «che si regola a secondasituazione».