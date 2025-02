Quotidiano.net - Papa Francesco oggi: le ultime notizie in diretta. Attesa per il bollettino medico

Leggi su Quotidiano.net

LaRoma, 26 febbraio 2025 – Dopo l’ultimodiramato nella serata di martedì 25 febbraio che parlava di condizioni sostanzialmente stabili con un “lieve miglioramento” perché per il secondo giorno consecutivonon ha avuto crisi respiratorie. Restano comunque le “condizioni critiche e la prognosi riservata” perBergoglio al quale, dopo il ricovero al Policlinico Gemelli, era stata riscontrata una polmonite bilaterale ed erano subentrate un’anemia con piastrinopenia e una leggera insufficienza renale (che ilha definito “sotto controllo”). Si attende perl’esito della tac effettuata ieri sera per capire lo stato della polmonite del. Intanto ieri sera i fedeli di tutto il mondo, a partire da Piazza San Pietro, si sono uniti in preghiera recitando il rosario.