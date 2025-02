Lapresse.it - Papa Francesco, messa di preghiera all’ospedale Gemelli dove è ricoverato

Medici, suore e decine di fedeli si sono riuniti per partecipare allacelebrata in suffragio dinella cappella del Policlinicoil pontefice è ancora in cura per una complessa infezione polmonare. La cerimonia è stata presieduta dal cardinale Baldassarre Reina, vicario generale delper la diocesi di Roma. Il Vaticano ha comunicato cheha mostrato ulteriori lievi miglioramenti mentre lotta contro una polmonite bilaterale, ma i medici affermano che la sua prognosi è ancora riservata. La leggera insufficienza renale riscontrata qualche giorno fa è regredita e Bergoglio continua a sottoporsi a fisioterapia respiratoria.