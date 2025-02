Tvzap.it - Papa Francesco, la notizia dell’arrivo della sorella scatena le speculazioni: cosa succede

. Il Pontefice è ricoverato da oltre dieci giorni al Policlinico Gemelli di Roma. Bergoglio è stato ricoverato per una bronchite, trasformatasi poi in polmonite bilaterale. Oggi sono attesi i risultatitac eseguita ieri sera. Nel frattempo, il giallo sull’arrivoa Roma alimenta lesul suo stato di salute. (Continua.)Leggi anche:, finalmente buone notizie dall’ospedale:Leggi anche:, il medico rompe il silenzio sulle sue condizioni e fa questo annuncioLe ultime sulle condizioni di salute diL’ultimo bollettino medico dal Policlinico Gemelli di Roma è arrivato ieri sera ed ha confermato che le condizioni del Pontefice “rimangono critiche, ma stazionarie”. I medici preferiscono non sbilanciarsi, ma sottolineano che non si sono più verificati gli “episodi acuti respiratori” di sabato scorso, quandoBergoglio aveva avuto una crisi respiratoria.