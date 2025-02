Iltempo.it - Papa Francesco, la disfida del Conclave che divide i cardinali: manovre nelle stanze vaticane

«Ma che c'avete prescia di mandarmi all'altro mondo?». Con questa battuta graffiante il grande Leone XIII rimbottò un giorno iche confabulavano in vari capannelli nell'appartamentole dove il pontefice era da giorni allettato. Correva l'anno 1901.Pecci si riprese da quel malanno e guidò la Chiesa ancora a lungo, rendendo l'anima a Dio il 20 luglio 1903 alla veneranda età di novantatré anni. A dire il vero della successione a Leone si parlava apertamente già all'inizio dell'ultimo decennio dell'Ottocento e non solo in Vaticano, ma in tutte le Cancellerie europee. D'altronde, quando unè anziano e malato, è più che legittimo che all'interno della Chiesa s'inizi a ragionare sul dopo, soprattutto per garantire quella continuità che l'ha resa l'istituzione civile, religiosa e morale più longeva del pianeta.