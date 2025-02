Lettera43.it - Papa Francesco istituisce una commissione per le offerte al Vaticano

ha istituito unaper leal. Come spiegato dalla sala stampa vaticana, la sua creazione risale all’11 febbraio ed è quindi precedente all’ingresso del Pontefice in ospedale, ma il via libera ufficiale è arrivato il 26 febbraio. La Commissio de donationibus pro Sancta Sede avrà il compito di «incentivare le donazioni con apposite campagne presso i fedeli, le Conferenze Episcopali e altri potenziali benefattori». L’obiettivo disarebbe quello di «reperire finanziamenti da volenterosi donatori per specifici progetti presentati dalle Istituzioni della Curia Romana e dal Governatorato dello Stato Città del». Intanto il Pontefice resta all’ospedale Gemelli. Le sue condizioni secondo l’ultimo bollettino restano «critiche ma stazionarie», con i parametri emodinamici che continuare a essere stabili.