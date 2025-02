Papa Francesco il risultato dell’ultima Tac ai polmoni | Normale evoluzione del quadro flogistico polmonare

Leggi su Open.online

Le condizioni cliniche di, ricoverato all’ospedale Gemelli dal 14 febbraio per una bronchite peggiorata unte bilaterale, mostrano un ulteriore, lieve miglioramento. La lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata. La TAC torace, eseguita ieri sera, ha evidenziato una «del». Lo riporta il bollettino serale diffuso dal Vaticano in merito alle condizioni di salute del Pontefice. Questa è la terza Tac che i medici hanno effettuato su Bergoglio, dopo la prima all’arrivo e la seconda, che aveva rivelato late. «Gli esami ematochimici ed emacrocitometrici hanno confermato il miglioramento di ieri», spiega il bollettino. «Continua l’ossigenoterapia ad alti flussi; anche oggi non ha presentato crisi respiratorie asmatiformi.