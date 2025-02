Laprimapagina.it - Papa Francesco il Pontefice della semplicità e della misericordia: il mondo prega per la sua guarigione

è da diversi giorni ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma e ilcattolicoper la sua pronta. Jorge Mario Bergoglio, eletto al soglio pontificio il 13 marzo 2013, è il primoproveniente dalle Americhe e il primo gesuita a guidare la Chiesa. La sua missione si distingue per il richiamo costante alla, alla solidarietà e alla vicinanza ai più deboli.Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, Bergoglio ha vissuto un pontificato caratterizzato dalla volontà di riformare la Chiesa, rendendola più vicina ai fedeli e meno legata alle logiche di potere. La sua scelta del nome, in onore del santo di Assisi, ha rappresentato sin dall’inizio un manifesto del suo ministero: umiltà,e attenzione ai poveri.Durante il suo pontificato,ha affrontato con coraggio e determinazione questioni delicate, come la riformaCuria, la lotta agli abusi nella Chiesa e il dialogo interreligioso.