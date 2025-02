Panorama.it - Papa Francesco, condizioni in lieve miglioramento ma la prognosi resta riservata

Ledicontinuano a migliorare, anche se in modo graduale. Il bollettino medico diffuso in serata riferisce che "nelle ultime 24 ore hanno mostrato un ulteriore," e che la "insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata". La TAC al torace eseguita ieri sera ha confermato "una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare", in linea con il decorso previsto per la polmonite bilaterale di cui il Pontefice soffre.L’equipe medica ha inoltre confermato che gli esami odierni indicano unrispetto ai giorni precedenti, con valori ematici in ripresa, tra cui quelli relativi all’anemia e alla carenza di piastrine. Ilcontinua a ricevere ossigenoterapia ad alti flussi, senza episodi di crisi respiratorie, e ha avviato un percorso di fisioterapia respiratoria per facilitare la guarigione.