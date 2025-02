Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco canonizza il ‘medico dei poveri’: sarà il primo santo del Venezuela

Il 25 febbraio 2025, dal Policlinico Gemelli di Roma dove si trova in convalescenza, ha approvato lazione di José Gregorio Hernández, una figura venerata dal popolono da oltre un secolo. Con questo atto, Hernández diventa ildel, culminando un processo dizione iniziato nel 1949. Le sue spoglie riposano nella chiesa di La Candelaria, nel centro di Caracas, e il suo lascito rimane vivo non solo per il suo lavoro nella medicina, ma anche per la profonda devozione popolare che ha ispirato.José Gregorio Hernández nacque il 26 ottobre 1864 a Isnotú, nello stato di Trujillo, una regione andina del. Fin da giovane mostrò un grande interesse per la medicina e la religione, due pilastri che segnarono la sua vita e lo resero una figura eccezionale.