Papa Francesco bollettino | Condizioni critiche ma stazionarie Ha passato una notte tranquilla

“ha trascorso unae sta riposando”. Così una nota della Santa Sede sullediche ha trascorso la sua tredicesimadi ricovero al Policlinico A.Gemelli di Roma dopo l’insorgere di una polmonite bilaterale.Leggi anche:: cosa vuol dire “spes contra spem”, la frase pronunciata dal cappellano del GemelliNel corso della serata di ieri, il Pontefice era stato sottoposto a una tac di controllo programmata per monitorare l’evoluzione della polmonite bilaterale. Il risultato dell’esame non è stato ancora reso noto, mentre “la prognosi rimane riservata”.Sempre nelle ore precedenti,“dopo aver ricevuto l’Eucarestia, ha ripreso l’attività lavorativa”, secondo quanto riferito dai medici. Il Pontefice, 88 anni, è ricoverato dal 14 febbraio a causa dell’aggravarsi di una bronchite, successivamente evoluta in una polmonite bilaterale.