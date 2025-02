Thesocialpost.it - Papa Francesco, bollettino: “Condizioni critiche ma stazionarie. Ha passato una notte tranquilla”

Il“è in poltrona e continua le terapie normalmente”. Lo riferiscono fonti vaticane. La sala stampa della Santa Sede aveva riferito, nella consueta comunicazione diramata verso le otto di mattina, che ilancora “riposava”. “Nel frattempo”, hanno riferito verso le 11.30 fonti vaticane, “si è svegliato sta in poltrona continua le terapie normalmente”. In giornata, confermano le stesse fonti, è possibile che vengano rese note le informazioni relative alla tac che è stata fatta ieri.“ha trascorso unae sta riposando”. Così una nota della Santa Sede sullediche ha trascorso la sua tredicesimadi ricovero al Policlinico A.Gemelli di Roma dopo l’insorgere di una polmonite bilaterale.Leggi anche:: cosa vuol dire “spes contra spem”, la frase pronunciata dal cappellano del GemelliNel corso della serata di ieri, il Pontefice era stato sottoposto a una tac di controllo programmata per monitorare l’evoluzione della polmonite bilaterale.