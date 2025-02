Papa Francesco, atteso il risultato dell'ultima Tac ai polmoni. Le «condizioni critiche» e perché i medici ne hanno fatta un'altra

Leggi su Open.online

Ha passato una notte «tranquilla e sta riposando», ricoverato all’ospedale Gemelli dal 14 febbraio per una bronchite peggiorata unte bilaterale. Ieri 25 febbraio, il pontefice è stato sottoposto a una Tac, i cui esiti sono attesi in giornata. Si tratta della terza Tac che ieffettuato su Bergoglio, dopo la prima all’arrivo e la seconda, che aveva rivelato late.LeclinicheRestra la lieve insufficienza renale, che secondo inon desterebbe particolare preoccupazione. Alviene somministrato l’ossigeno con i naselli, ma solo in base alle necessità e quindi non in modo continuativo durante il giorno. Bergoglio riuscirebbe tranquillamente ad alzarsi dal letto e sedersi in poltrona, dove porta avanti nel limite del possibile le attività di lavoro, oltre ovviamente alle terapie.