Biccy.it - Paolo Fox, oroscopo di marzo 2025 segno per segno: tutte le previsioni

Anche febbraio sta per salutarci e quindi è arrivato puntualissimo il momento dell’diFox (qui i segni più fortunati dell’anno). Il più famoso astrologo italiano ha appena pubblicato le suestellari per. Ma andiamo a vedere cosa ci dicono gli astri per il mese che sta arrivando: periodo di stallo per la Vergine, vento favorevole e grosse novità per il Cancro e qualche malumore per l’Ariete. E a voi questa volta com’è andata?E comunque cari miei.Fox, leper.Ariete, Toro, Gemelli.ArieteOttime notizie per i nati sotto ildell’Ariete. L’mensile per il mese diprevede tanta energia e determinazione anche se l’influsso di Marte potrebbe mandare qualche segnale negativo come nervosismo, inquietudine e un po’ di irritabilità.