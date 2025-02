Napolipiu.com - Paolillo: “Napoli temibile, Lukaku ha motivazioni forti contro l’Inter”

: “ha”">Ernesto, ex direttore generale del, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport, analizzando il momento delin vista della sfida con i nerazzurri e toccando temi di mercato come la recente cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain.Sugli infortuni e il calendario troppo fitto“Le assenze di Anguissa e Neres non fanno piacere, anche da avversari bisogna essere sportivi. Ma ormai gli infortuni colpiscono tutte le squadre, basta guardare all’infermeria del. Si gioca troppo e i calciatori ne pagano le conseguenze”, ha commentato, evidenziando come il calendario congestionato penalizzi soprattutto chi è impegnato nelle coppe europee.