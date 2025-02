Fanpage.it - Paola Barale e la clonazione della sua Chihuahua: il servizio de Le Iene ci mostra perché non farlo

Personaggi famosi come Paris Hilton o Barbra Streisand hanno speso come minimo 50 mila dollari per clonare i loro cani defunti. Gaston Zama insieme ain unde Lehannoto come quest'ultima avrebbe potuto clonare la sua cagnetta, Rosita, in una clinica di Dallas.