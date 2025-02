Terzotemponapoli.com - Pandev e la corsa Scudetto: “Spero vinca Napoli o Inter, ma occhio all’Atalanta”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Una lotta aperta fino alla fineGoran, doppio ex di, ha le idee chiare sulla lotta per il titolo.vistato da Il Mattino in vista del big match di sabato alle 18, l’ex attaccante macedone ha espresso il suo auspicio per il tricolore: “cheuna delle due”, riferendosi proprio a. Tuttavia,non esclude sorprese e inserisce un terzo nome nella: “L’Atalanta può entrare nella lotta. Dopo che è uscita dalla Champions e dopo aver visto la prestazione di Empoli, si deve per forza metterla dentro. Gasperini ha una rosa ampia e sta recuperando tanti calciatori”., tra ambizioni e difficoltàha poi analizzato la situazione delle sue due ex squadre, sottolineando pregi e difficoltà. Sul, ha evidenziato l’impatto del cambio in panchina e delle numerose assenze: “È arrivato un allenatore vincente come Conte, uno che ha un carattere forte.