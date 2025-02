Quotidiano.net - Panaté-Glievitati, la startup dei prodotti da forno realizzati nel carcere di Cuneo

Esistono almeno tre buoni motivi per incentivare progetti e iniziative nell’ambito della cosiddetta ‘economia carceraria’ (l’attivazione di laboratori e micro-settori d’impresa all’interno delle carceri): questi percorsi consentono una reale inclusione del detenuto nella società, grazie al suo coinvolgimento in un lavoro ‘vero’; agevolano il reinserimento lavorativo a fine pena e riducono il rischio di recidiva. Da queste semplici considerazioni sono partiti Davide Danni, Teo Musso ed Elio Parola, soci fondatori della. I tre, già imprenditori nel settore del food&beverage – Teo Musso, in particolare, è il founder di Birra Baladin, birrificio artigianale ormai affermato su tutto il mercato italiano –intuiscono che le esigenze delle attività di ristorazione da loro gestite possono essere soddisfatte da un laboratorio centralizzato di panificazione artigianale, situato all’interno della Casa circondariale di