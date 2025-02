Thesocialpost.it - Palombelli su Eleonora Giorgi a Forum: “Ci sta lasciando per sempre”

Un momento di grande emozione ha aperto la puntata odierna di, quando la conduttrice Barbaraha annunciato in diretta chesta per lasciarci. Accanto a lei, il figlio dell’attrice, Paolo Ciavarro, visibilmente commosso. La notizia ha lasciato il pubblico senza parole, generando un’ondata di affetto e solidarietà nei confronti della famiglia.La lotta contro la malattiaDa circa due anni,sta combattendo contro un tumore al pancreas. Sin dall’inizio della sua battaglia, l’attrice ha ricevuto il sostegno e l’affetto di tutto il Paese. Tuttavia, negli ultimi giorni, le sue condizioni di salute si sono aggravate e attualmente è ricoverata in una clinica romana, dove affronta la terapia del dolore.Durante la trasmissione, Barbaraha rivolto un abbraccio a Paolo Ciavarro, sottolineando la vicinanza di tutti in questo momento difficile.