Puntomagazine.it - Palma Campania: truffa del TFA Sostegno, 52enne denunciato dai Carabinieri

: Due insegnanti ingannate con finti esami e certificazioni, intascati 11mila euroSe vi chiedessimo di disegnare la parola “”, la vostra matita traccerebbe i contorni di un delinquente scaltro e sorridente, di una preda manipolabile e di un mazzetto di contanti. Non è un’immagine semplicistica,re è esattamente questo: denaro facile a chi confeziona inganni per mestiere. Nell’ideale collettivo è un termine abbinato agli anziani, ai più fragili. Perché il “non può capitare a me!” è concetto assai diffuso. ?Ed è proprio assecondando questa convinzione che non riusciamo ad evitare gli sgambetti. Nessuno è immune al mercato dell’imbroglio, siamo tutti potenziali prede. Tuttavia, il vento sta cambiando.e istituzioni fanno della sensibilizzazione una bandiera, interpretando e combattendo i fenomeni più recenti con campagne sempre più penetranti.