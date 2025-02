Sport.quotidiano.net - Pallanuoto serie c. Ravenna, a Parma un crollo verticale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lacrolla 5-15 in casa di, non riuscendo a dare continuità alla vittoria ottenuta nella giornata precedente contro Bologna. Nel primo tempo i ragazzi allenati da Cukic rimangono in partita rispondendo alle sortite parmensi, impattando sul 4-4 poi i padroni di casa cambiano marcia e volano sul 7-4, chiudendo i giochi.è anche sfortunata perché spreca molte occasioni, maè cinica e piazza un break di 8-1. "In difesa abbiamo retto per metà partita poi non abbiamo più rispettato i movimenti che avevamo preparato concedendo facili conclusioni e tagli che i nostri avversari sono stati bravi a capitalizzare – sottolinea Cukic -. Sfruttiamo la pausa di campionato per recuperare la forma in vista della prossima partita in casa del San Giovanni in Persiceto".