Pallanuoto, Champions League 2025: l'RN Savona non può nulla contro un Ferencvaros devastante

Pronostico rispettato alla Piscina Zanelli: si sapeva che sarebbe stata una mission impossible pernella seconda giornata dei quarti di finale delladie infatti ilmette in mostra tutto il suo strapotere.Nel secondo match del girone B vittoria nettissima per i magiari, mai sconfitti fino ad ora nella massima manifestazione continentale: 17-9 senza troppo spazio a repliche per i beniamini del pubblico.Il match è chiuso, di classe, dagli ungheresi praticamente dopo il primo quarto che vede un netto 5-1 sul tabellone. Manhercz è, i liguri non hanno riescono a frenarlo.Provano la reazione Damonte e compagni, ma a metà gara è 9-5 e il risultato non cambia con il passare dei minuti, visto un attacco ungherese sempre pronto a colpire soprattutto in superiorità.