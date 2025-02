Inter-news.it - Palladino si difende: «Critiche esagerate. Fatto benissimo con l’Inter!»

Leggi su Inter-news.it

Raffaeleha parlato della sua posizione sulla panchina della Fiorentina,ndosi dalle vociattraverso il riferimento ad alcuni match di livello dei viola come quello realizzato contro.IL PUNTO – Raffaelesta vivendo con molta emotività il prossimo confronto tra la sua Fiorentina e il Lecce, da molti visto come uno snodo decisivo per il suo futuro sulla panchina dei viola. Dopo le tre sconfitte consecutive contro Inter, Como e Verona, il tecnico italiano è infatti al centro delle polemiche per i risultati e il modo in cui questi ultimi sono maturati. La Fiorentina non ha mostrato quel mordente, quella cattiveria agonistica, quella convinzione che si erano visti in tante occasioni precedenti. Non è un caso che il campano senta la pressione del momento, dato che voci di un possibile esonero si stanno progressivamente intensificando.