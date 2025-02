Internews24.com - Palladino sbotta: «Fiorentina in crisi? Un mese fa battevamo l’Inter e sembrava che…»

Palladino è intervenuto in conferenza stampa in previsione di Fiorentina-Lecce. Così ha duramente risposto alle domande sugli ultimi risultati negativi dei suoi viola, citando anche il successo con l'Inter inanellato circa un mese fa.

PALLADINO – «Bisogna capire che non è che arrivano i nuovi, li metti dentro e tutto funziona: ci vuole tempo, lavoro e pazienza per inserirli. Stiamo riscontrando delle difficoltà, è un dato oggettivo. Però fino a 20 giorni fa avevamo vinto 3-0 con l'Inter e tutto rose e fiori».

E ancora: «Mi pare che ci siano critiche esagerate nei confronti della squadra, che negli ultimi 5 anni non è mai stata sesta alla 26ª giornata o non ha mai avuto questi numeri difensivi.