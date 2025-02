Ilgiornaleditalia.it - Palladino "Eccessivo pessimismo intorno alla Fiorentina"

"Non mi sento solo e con Pradè ho un ottimo rapporto", dice il tecnico viola FIRENZE - Tutto o niente, la sfida in programma venerdì prossimo allo stadio Franchi di Firenze contro il Lecce rappresenta per Raffaelelo snodo cruciale del suo futuro sulla panchina gigliata. Nella città che ha