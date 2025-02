Palermotoday.it - Palermo ha bisogno di scout: "Non è un passatempo per ragazzi, è una scuola di vita"

Leggi su Palermotoday.it

Se c'è una città che hadi, quella è. Non perché sia più corrotta di altre, non perché il malaffare vi abbia messo radici più profonde che altrove – sarebbe una sciocchezza, i mali d’Italia non sono prerogativa di nessuno – ma perchéè una città che da sempre si.