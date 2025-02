Palazzo San Benedetto ad Amalfi | via libera al restauro della facciata

Leggi su Ildenaro.it

San, storica sede del Municipio di, e’ pronto a vestirsi di nuova bellezza grazie ai prossimi lavori difacciate voluti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano che prevedono il recupero degli intonaci ed ildel pannello maiolicato realizzato da Diodoro Cossa collocato sulla parete fronte mare. “Ildelle facciate delcomunale ed il restyling di piazza Municipio sono obiettivi dichiarati del nostro programma di mandato – spiega Milano – abbiamo una visione chiara di citta’ che prevede la riqualificazioneporta di approdo ad essa, da Est. Per questo motivo stiamo pianificando, e poi realizzeremo, ulteriori importanti interventi che presto annunceremo alla cittadinanza. Azioni che innalzano la qualita’ degli ambienti urbani, per migliorare il benessere dei residenti e la qualita’ dell’accoglienza riservata ai nostri ospiti, anche in vista degli importanti eventi nazionali e di caratura mondiale di cuisara’ teatro nei prossimi mesi”.