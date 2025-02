Palazzo Du Mesnil | in mostra la più grande collezione di coppe talismaniche islamiche

Leggi su Ildenaro.it

Dal 3 marzo aDua Napoli sarà disponibile per gli studenti dell’Università L’Orientale e per ogni appassionato ladi 108 esemplari di “” di produzione islamica, databili dal XII al XX secolo. Si tratta della donazione da parte dellaAron all’istituzione pubblica partenopea. Si tratta di oggetti che provengono da questa “raffinatadi metalli islamici”, come sottolinea la curatrice della raccolta, Veronica Prestini, e costituiscono ad oggi il piùinsieme di questo tipo al mondo. “Si conoscono infatti esemplari simili solo in poche altre collezioni: quello del Museo d’arte islamica del Cairo, laGayer-Anderson anch’essa al Cairo, o laKhalili di Londra”, mette in evidenza Prestini. Gli oggetti saranno esposti al Museo Scerrato dell’Università.