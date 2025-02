Ilrestodelcarlino.it - Palazzine di Tolentino. Inagibili dopo il sisma: "Ricostruzione al palo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Macerata)La lunga storia delle case popolari di via Proietti a, in provincia di Macerata.da oltre otto anni, dal terremoto dell’ottobre 2016, non se ne conosce ancora il destino. Di certo, però, gli accessi vanno sigillati. La rete arancione non è sufficiente. Nel tempo, infatti, lesono state scenario di bivacchi, furti, vandali e sciacalli. Pure di piccioni e altri volatili, che dimorano sui terrazzi abbandonati. Nei giorni scorsi l’Erap, proprietario dell’immobile, ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici comunali, mentre il sindaco Mauro Sclavi ha incontrato i rappresentanti del comitato di quartiere. È stato deciso di chiudere ogni accesso dell’edificio per evitare intrusioni, problemi di degrado e igiene pubblica. I lavori di messa in sicurezza, eseguiti dall’Erap, inizieranno nella prima settimana di marzo, sigillando tutte le porte per impedire accessi impropri, sistemando la recinzione e mettendo in atto quanto possibile per evitare il proliferare dei piccioni.