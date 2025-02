Palace e Villa Aspettano le ferite Guehi e Martinez

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-26 00:48:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Crystale Astoncontavano il costo di una vittoria pulsante per 4-1 per gli Eagles mentre il difensore dell’Inghilterra Marce il portiere dell’Argentina Emilianohanno messo a dura prova gli infortuni.ha dovuto ricevere cure ma ha giocato tutti i 90 minuti mentre il direttore della National Team Thomas Tuchel ha guardato a Selhurst Park, mentreè uscito durante la pausa.La notizia arriva settimane prima delle qualificazioni della Coppa del Mondo in Inghilterra contro l’Albania e la Lettonia a marzo.“Ha sentito un po ‘di dolore e le dita incrociate non è niente di grave, ha sentito dolore al ginocchio. Ora può riposare per due giorni “, ha detto il boss delOliver Glasner.