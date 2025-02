Calcionews24.com - Pagliuca Atalanta: «É stato un anno positivo, lavorare con la famiglia Percassi un privilegio; stiamo lavorando per portare sponsor importanti a Bergamo»

Leggi su Calcionews24.com

, le parole del co-presidente americano dei bergamaschi: «Qui una cultura sportiva incredibile, radicata nel territorio» Steve, co-presidente americano dell’, ha parlato al Financial Times Business of Football Summit. Di seguito le sue parole. STAGIONE – «L’davvero. Siamo tra le prime tre squadre in Italia e siamo stati a .