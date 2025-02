Ilrestodelcarlino.it - Paghera ritorna a disposizione. Niente da fare per El Kaddouri

La Spal continua a lavorare in vista della trasferta di Pescara, dove mister Baldini ritroverà. Il centrocampista arrivato a gennaio dal Brescia è reduce da un problema muscolare rimediato contro la Virtus Entella e si appresta a tornare nella lista dei convocati. Va considerato però che non lavora a pieno regime, quindi difficilmente mister Baldini potrà utilizzarlo dal primo minuto allo stadio Adriatico. Ancora ai box invece El, per il quale eventualmente se ne riparlerà la prossima settimana. Nel frattempo, è scattata la prevendita per la gara in programma sabato prossimo alle 17,30 allo stadio Adriatico. Il biglietto per il settore ospiti (capienza 741 spettatori) ha il costo di 12 euro, oltre ai diritti di prevendita. La vendita sarà aperta fino alle 19 di venerdì nelle rivendite ‘Ciaotickets’ di tutta Italia e al relativo circuito telematico.