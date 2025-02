Internews24.com - Pagelle Inter Lazio: Arnautovic straripante, Correa entra e spacca! Stecca Asllani

Leggi su Internews24.com

di Giuseppe Colicchia: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa ItaliaFinisce qui, risultato finale di 2 a 0 nel match valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia: queste le nostreai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. Partita abbastanza bloccata nel primo tempo, la sblocca la squadra di Inzaghi grazie ad un eurogol di. Nel secondo tempo la squadra di Simone Inzaghi amministra il vantaggio e riesce a difendere dagli attacchi degli avversari. Poi trova il raddoppio con un calcio di rigore procurato dae segnato da Calhanoglu.TOP a fine primo tempo:FLOP a fine primo tempo:TOP a fine partita:, CalhanogluFLOP a fine partita:, TaremiVoti: Josep Martinez 6,5; Pavard 6; de Vrij 6,5, Bisseck 6,5; Darmian 6 (Dumfries), Frattesi 6+ (Barella s.