Pagelle Inter-Lazio 2-0 | Taremi stralunato Martinez fa tris – CdS

Ledi, stilate dal Corriere dello Sport, condannano Mehdied esaltano il portiere Josep. Super voto ovviamente per Marko Arnautovic.PASSAGGIO DEL TURNO – L’ha battuto nella serata di ieri lavolando in semifinale di Coppa Italia, dove incontrerà il Milan nel quarto derby di Milano della stagione. Simone Inzaghi ha azzeccato tutte le scelte, sia quelle iniziali che quella a partita in corso, vincendo il duello contro la sua ex squadra. Ora testa immediatamente al campionato, visto che sabato nel tardo pomeriggio è in programma lo scontro diretto, che varrà un pezzo di scudetto, contro il Napoli di Antonio Conte. Per quanto riguarda la partita di Coppa Italia, il Corriere dello Sport nelle suepromuove Josep(7) e condanna(5).