Quotidiano.net - Packaging sostenibile: l'Emilia-Romagna guida la rivoluzione green

Leggi su Quotidiano.net

di Marco PrincipiniIlpuò avere un impatto significativo sull’ambiente, sia in termini produttivi sia di smaltimento. Dal consumo di risorse naturali all’inquinamento e alla generazione di rifiuti, così come le emissioni di anidride carbonica, lo smaltimento e il riciclo, le confezioni di prodotti di ogni genere incidono sul pianeta. È possibile, però, trovare la chiave giusta per rivoluzionare un settore strategico per l’economia adottando soluzioni più sostenibili e riducendo al minimo l’uso degli imballaggi, come per esempio quelli monouso. Una transizioneche vede in pista l’e le sue aziende, fortemente impegnate nel dare risposte alle crescenti sfide ambientali e alle richieste di sostenibilità. Non a caso, la regione – e in particolare il suo capoluogo, Bologna – è culla dellaValley, che genera un valore di oltre nove miliardi l’anno, cifra raggiunta nel 2023.