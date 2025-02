Ilgiorno.it - Ottocento bimbi rischiano di perdere il sostegno

Da una parte ci sono i bandi già vinti da cinque cooperative sociali - per 70 milioni circa e con scadenza nel 2026 - per i servizi all’infanzia del Comune di Milano e, in particolare, per ildeicon disabilità. Dall’altra parte c’è il recente rinnovo del Contratto nazionale delle cooperative sociali, che ha imposto un aumento salariale per gli educatori. "Giusto e necessario" a detta di tutti. In mezzo ci sono 800e 500 lavoratori in sospeso. Perché cinque coop - Accento, Cadiai, Consorzio Blu, Nuova Assistenza e Orsa - hanno già suonato il campanello d’allarme: non riescono a sostenere da sole i nuovi costi, sarebbero pronte a rescindere il contratto prima del tempo. "Chiediamo un incontro con il Comune – spiega Elena Bertolini, presidente di Accento –, abbiamo avuto questo aumento contrattuale, un aumento dovuto: abbiamo bisogno di figure di cura, dobbiamo sostenerle.