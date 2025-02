Oscar Farinetti da Patrizia Finucci Gallo | Grand Tour Italia resisteràaspettando il tram

Ilrestodelcarlino.it - Oscar Farinetti da Patrizia Finucci Gallo: “Grand Tour Italia resisterà...aspettando il tram”

Bologna, 26 febbraio 2025 – Saper aspettare, offrirsi ai sogni, rispettare gli altri. All’hotel Guercino di via Serra, martedì sera è arrivato l’imprenditoreper il Salotto di. In una stanza composta da "donne per il 62 percento”, nota, dopo aver confessato che se potesse rinascerebbe femmina, prende il via la presentazione del suo libro “Hai mangiato? Racconti per prendersi cura del genere umano”. Una serie di 22 storie ispirate da un numero eguale di foto, scattate dal fotografo Bruno Murialdo. "Ognuno di noi ha una morale, io l'ho divisa in 22 parti – sottolineacitando la ‘teoria dell'iceberg’ di Hemingway: “Io racconto un ottavo della vicenda, il resto lo immaginate voi”, dice.inizia tendando di ‘strappare’ auna sua breve introduzione biografica (“Detesto parlare di me, odio iniziare con un c’è chi dice.