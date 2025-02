Vanityfair.it - Oscar ai migliori costumi: tutte le volte che la statuetta ha dettato legge sulla moda

Leggi su Vanityfair.it

Ripercorrendo la storia del premio for Best Costume Design è evidente come alcuni film siano risultati seminali per la costruzione di un immaginario a cui i designer hanno attinto a piene mani. Quello tra gli stilisti e la settima arte però non è un amore a senso unico: sono tante le firme finite sul set