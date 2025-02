Movieplayer.it - Oscar 2025, le previsioni nelle categorie tecniche: sfida fra Dune, Wicked e The Brutalist

Leggi su Movieplayer.it

I nostri pronostici per glie musicali, dove a darsi battaglia saranno soprattutto The, il secondo capitolo die i musicaled Emilia Pérez. Mancano ormai pochissimi giorni alla cerimonia di premiazione per la 97esima edizione degli Academy Award, che saranno assegnati domenica notte al Dolby Theatre di Los Angeles, durante lo show presentato dal comico Conan O'Brien. Glisegneranno il culmine di un'awards season che ha visto il capofila delle nomination, Emilia Pérez, bersagliato da una valanga di polemiche, e che per il resto è stata contrassegnata un sostanziale equilibrio fra i principali candidati; pressoché impossibile, insomma, aspettarsi un "asso pigliatutto" come accaduto con Oppenheimer l'anno scorso. E tale equilibrio dovrebbe riflettersi giàe musicali, in cui a .