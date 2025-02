Movieplayer.it - Oscar 2025: la foto dei nominati, Karla Sofia Gascon assente dalla cena dell'Academy

I riti degliproseguono in vistaa cerimonia di consegnae ambite statuette, che si terrà nella notte tra il 2 e il 3 marzo,non ha partecipato allaper i candidati. Come da tradizione, l'of Motion Picture Arts and Sciences ha onorato i suoi candidati all'con unache si è tenuta ieri sera all'Museum of Motion Pictures di Los Angeles accompagnatadi rito. non è passata inosservata l'assenza di, favorita nella categoria migliore attrice per Emilia Perez, poi travolta dalle polemiche per colpa di alcuni tweet dal contenuto controverso. Lain questione viene tradizionalmente scattata durante il pranzo dei candidati agliAMPAS, un raro momento in cui coloro che hanno ricevuto laon riescono a trovarsi nello stesso posto .