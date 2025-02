Ilfattoquotidiano.it - Oscar 2025, chi potrebbe vincere come miglior film straniero e chi dovrebbe

Emilia Pérez sì, Emilia Pérez no. Alla fine la sfida per ilInternazionale (altrimenti inteso “” o “Non in lingua inglese”) ai prossimi(2 marzo) si ridurrà alla soluzione di questa amletica alternativa. Perché se è vero che ildi Jacques Audiard, candidato per la Francia, si è guadagnato finora un buon numero di riconoscimenti della Award Season – Golden Globe, BAFTA, Critics Choice Award tra i più blasonati – è altrettanto vero che le polemiche che hanno travolto la protagonista Karla Sofia Gascòn stanno pesando non poco sulla percezione delpresso le giurie e le varie Academy.È noto che Audiard ne abbia preso le distanze, e Zoe Saldana sembra navigare indisturbata verso la statuettaattrice non protagonista, e tuttavia alcune ombre continuano a pesare sul musical-crime-drama che il Festival di Cannes ha premiato con il Prix du Jury e con il riconoscimento alcast femminile.