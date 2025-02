Ilrestodelcarlino.it - Orsetti si ritira: "Troppe ostilità e divisioni"

Si era proposto come pacificatore tra i vari partiti e movimenti politici di Osimo dopo il commissariamento ma, evidentemente, la sua presenza non è stata percepita come tale. Raimondodi Base popolare hato la sua candidatura. "Assieme al coordinatore comunale Stefano Pesaresi e agli altri amici di Base popolare, mi sono speso sin dalla presentazione di questa proposta, autonoma e coerente con i principi sui quali Base si fonda – dice-, cercando un dialogo e una condivisione che allo stato attuale non ci sono e che dubito ci saranno anche in avvenire, perdurando le stesseprofonde e spesso personali che hanno originato le recenti dimissioni del sindaco e il commissariamento del Comune. Ho registrato inoltre lo scollamento e il distacco crescente dei partiti regionali rispetto al livello politico locale, spesso le indicazioni dei primi sono state inascoltate dai secondi o comunque accolte malvolentieri".