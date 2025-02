Dayitalianews.com - Organizzano l’omicidio di un ex collaboratore di giustizia: 5 arresti in Lombardia

Oggi, 26 febbraio, in mattinata, la Dia ha arrestato cinque persone accusate di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso ai danni di un 57enne exdi. Tre anni fa, all’uomo venne bruciata l’auto; anche in quel caso usando l’incendio come ‘esca’ per far uscire in strada l’exe ucciderlo. Questa mattina, mercoledì 26 febbraio, la Dia ha arrestato cinque persone accusate di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso di un 57enne di origini napoletane, da tempo trapiantato in, exdi. Tre anni fa, avevano bruciato l’auto dell’uomo parcheggiata sotto casa con l’obiettivo di farlo uscire in strada per poi ucciderlo.Secondo le prime informazioni, la Direzione Investigativa Antimafia, avrebbe eseguito cinque misure cautelari nei conforti di altrettante persone accusate di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso.