Ordine rosica | Arnautovic ha indovinato il gol della settimana!

Franco, giornalista e molto vicino alle questioni del Milan, ha commentato il prossimo derby di Coppa Italia e il gol diin Inter-Lazio.RISULTATO PERFETTO – Franco, in collegamento su Tutti Convocati, trasmissione di Radio 24, ha parlato del prossimo derby in semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan. Le due squadre hanno battuto rispettivamente la Lazio e la Roma. Ad aprile ci sarà il quarto confronto stagionale: «I due derby di Coppa Italia sono dal punto di vista del tifoso napoletano il risultato perfetto. Significa sottoporre dal punto di vista nervoso ad una bella dose di adrenalina l’ambiente Inter, il Milan non avrà nulla da perdere in quel momento».un po’ nell’analizzare la partita tra Inter e Lazio e il gol diCOPPA ITALIA – Allo stesso tempo, sempreparlandopartita di ieri,un po’ in merito al golazo di, che ha sbloccato la sfida: «La Lazio mi è piaciuta tenendo il pallino del gioco ma gli è mancato l’artiglio, ossia Castellanos.