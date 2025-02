Ilnapolista.it - Ora c’è anche il coach delle sostituzioni: «Nessuno allena le riserve, e invece cambiano le partite»

Sammy Lander ha 28 anni, e? originario di Weymouth, nel sud dell’Inghilterra, e di mestiere fa “l’tore”. Si è specializzato, racconta allo Spiegel che l’ha intervistato. Ha cominciato all’AFC Wimbledon, club di terza divisione inglese. Poi ha fatto una stagione come responsabile della ricerca e dell’innovazione presso il London United FC nella USL Championship, la seconda divisione degli Stati Uniti, dove ha guidato un team di analisti. Ora lavora come consulente sia con squadre della Premier League che con club della Ligue 1 francese o della nazionale statunitense.“Nel calcio – dice – ci sono molti esempi di grandi, ma il numero disbagliate e? maggiore. Non si tratta necessariamente di giocatori scarsi, ma il ruolo di sostituto e? impegnativo.