Lanazione.it - Opportunità di lavoro: "Nuove linee produttive in città e a Mercatale"

Crescita e sviluppo responsabile, ma anchedi. La partnership tra Sammontana e Forno d’Asolo apre a nuovi mercati – sempre più internazionali – e avrà effetti a cascata. Cosa accadrà agli stabilimenti dell’Empolese Valdelsa? Quali le prospettive di sviluppo? La domanda è diventata impellente con le aspettative che sono cresciute man mano che la nuova holding ha preso forma. "La dimensione sempre più internazionale pone dinanzisfide – ha confermato il presidente di Sammontana holding, Leonardo Bagnoli –. La produzione aumenterà necessariamente, anzi abbiamo l’intenzione di aumentarla, e anche in questa ottica abbiamo già avviato progetti mirati. A Empoli, ad esempio, abbiamo gettato le basi per una nuova palazzina che servirà ad allestire i nuovi spogliatoi. Gli interventi, infatti, sono propedeutici sia a fare spazio alla nuova linea produttiva dedicata al gelato, per la quale servirà ancora qualche anno, sia ad accogliere nuovi edifici che nel futuro andremo a costruire nell’ottica di un ampliamento in