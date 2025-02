Ilgiorno.it - Operai in ditta di stampi. Caccia a fisioterapisti

o, 4 posti. Requisiti: esperienza anche minima nella mansione e/o nell’utilizzo di strumenti da banco; esperienza per attività assemblaggio, riparazione e manutenzione; patente B e mezzo proprio. Mansioni: occuperanno manutenzione e attrezzaggio macchine in azienda di stampaggio termoplastici e costruzione. Contratto: determinato a scopo indeterminato. Sede di Legnano (Milano). Candidature: www.afolmet.it/offertedilavoro, codice 90933. Fisioterapista, 1 posto. Requisiti: laurea e iscrizione all’ordine. Si richiedono patente B ed esperienza. Mansioni: servizi di assistenza domiciliare. Contratto: da definire in sede di colloquio. Sede di lavoro: Laveno Mombello (Varese). Candidature: inviare un’email col curriculum a [email protected] ; centro per l’impiego di Laveno Mombello, codice offerta 13381.