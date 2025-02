Lanazione.it - Open day all’Università. L’esercito dei tremila per 81 corsi di laurea

Leggi su Lanazione.it

future possibili matricole hanno partecipato all’day dell’Università di Siena che ieri ha aperto le porte di poli e biblioteche agli studenti delle scuole superiori, per l’orientamento: è partita così la campagna d’immatricolazione 2025-2026 dell’ateneo. In ognuna delle sedi dell’Università, studenti tutor e professori hanno accolto i ragazzi che sosterranno la maturità quest’anno per rispondere alle loro domande e accompagnarli alla scoperta delle strutture e degli oltre 81didell’ateneo senese. "L’Day è un punto di partenza, che sarà seguito da molte altre iniziative nel corso dei prossimi mesi – ha commentato il rettore Roberto Di Pietra –. Abbiamo oltrestudenti prenotati per visitare l’Ateneo, provenienti da diversi istituti scolastici della provincia di Siena e di quelle limitrofe.